Россиян предупредили об опасности детокс-программ

Диетолог Ковальков заявил, что детокс-программы могут привести к смерти

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik предупредил россиян о том, что детокс-программы, которые по своей задумке якобы должны оздоравливать путем очищения организма, на деле опасны для организма и могут привести к смерти.

По словам специалиста, в настоящее время в интернете можно найти большое количества так называемых «инструкций по очистке организма от шлаков и токсинов». Он предупредил, что относиться к ним необходимо с крайней осторожностью, а также отметил, что авторы подобных методик сами не всегда могут пояснить, от чего именно по их задумке должен очиститься организм.

«Если мы говорим о детоксе, то за ним следует формулировка "чистка организма". Когда мне какие-то люди говорят о "чистке организма", то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо "чистить". То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу того, от чего мы "чистим" организм. Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама», — заявил медик.

Он подчеркнул, что следования подобным методикам на деле может нанести серьезный вред организму, в том числе привести к летальному исходу из-за остановки сердца. В том случае, если человек чувствует некую необходимость в «очистке организма», Ковальков советует обратиться за помощью к квалифицированному врачу.

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