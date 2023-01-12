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10:32, 12 января 2023Силовые структуры

Российского ефрейтора осудили на пять лет за уклонение от военной службы

В Уфе ефрейтора осудили на пять лет за уклонение от военной службы во время спецоперации

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Уфимский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, уклонявшегося от военной службы с мая по сентябрь 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

По данным следствия, в мае 2022 года военный, не желая принимать участие в спецоперации на Украине, не явился на службу. Спустя пять месяцев его задержали сотрудники правоохранительных органов.

После этого в отношении него возбудили уголовное дело.

11 января сообщалось, что суд приговорил к 5,5 года колонии мобилизованного за избиение офицера в парке «Патриот».

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Елизавета Новикова
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