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18:39, 12 января 2023Интернет и СМИ

США посоветовали осознать возвращение в мир конкурирующих великих держав

Foreign Policy: США должны осознать, что вернулся мир конкурирующих великих держав

Фото: Jeff Christensen / JC / SV / Reuters

США следует привыкнуть к формированию многополярного мира, в котором у Вашингтона не будет былой гегемонии, написал обозреватель американского журнала Foreign Policy Стивен Уолт. Он посоветовал Соединенным Штатам осознать, что они возвращаются в мир конкурирующих великих держав.

Автор указывает на то, что, когда в начале 1990-х годов распался Советский Союз, Соединенные Штаты оказались в беспрецедентном положении мирового гегемона. Однако сейчас, по его мнению, ситуация кардинально изменилась.

«Вы должны осознать: положение США в мире уже не то, что раньше (…) Будущие историки будут спорить о том, почему именно "однополярный мир" был таким краткосрочным (Россия восстановилась, Китай продолжал быстро расти, США растратили триллионы долларов на глупые войны и так далее). Что вам нужно понять, так это то, что мы вернулись в мир конкурирующих великих держав», — отметил автор.

Обозреватель посоветовал США признать, что у других государств есть свои собственные интересы и цели, а интересы партнеров Вашингтона не всегда совпадают с его собственными. В пример автор привел Индию, которая является надежным партнером Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, но при этом остается решительно нейтральной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему закупает у России много нефти и газа.

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«Мой совет: привыкайте к этому. В формирующемся многополярном мире другие государства будут преследовать свои собственные интересы — точно так же, как мы преследуем наши, — и у них будет больше свободы действий, чем было, когда Вашингтон был единственной великой державой», —написал он и подчеркнул, что если Штаты хотят, чтобы другие страны поддерживали их, то необходимо ценить их интересы и не ожидать, что они просто подчинятся.

В декабре 2022 года обозреватель Аарон Миллер в статье для Foreign Policy заявил, что США потеряли Саудовскую Аравию как главного союзника в борьбе с Россией. По его мнению, в текущей «холодной войне» Эр-Рияд сблизится с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют его собственные интересы.

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Денис Савосин
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