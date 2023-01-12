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13:31, 12 января 2023Россия

Тело 17-летней россиянки нашли у жилого дома после вечеринки

В Анадыре у жилого доме после вечеринки нашли тело 17-летней девушки

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Анадыре тело 17-летней девушки нашли у жилого дома после вечеринки. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, 25 декабря россиянка вместе с приятелями выпивала алкоголь, а затем выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Погибшая училась в местном колледже на первом курсе, у нее осталась мать пенсионерка.

Ранее на юго-востоке Москвы на козырьке подъезда нашли тело 12-летней школьницы. Девочка, предположительно, покончила с собой на Батайском проспекте. Она оставила записку, где рассказала о конфликте с родителями.

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Анастасия Шейкина
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