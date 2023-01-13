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09:23, 13 января 2023Мир

Убийце японского премьера Абэ предъявили официальные обвинения

Kyodo: прокуратура предъявила обвинение убийце бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Прокуратура Японии предъявила убийце бывшего японского премьера Синдзо Абэ Тэцуе Ямагами официальное обвинение в убийстве. Об этом сообщает агентство Kyodo.

10 января по итогам изучения психического состояния Ямагами на момент убийства спустя полгода правоохранителями было принято решение о том, что Ягамами должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Экс-премьер Японии Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля.

Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

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Виктория Кондратьева
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