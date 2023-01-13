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12:45, 13 января 2023Из жизни

Подростки решили ограбить дом профессионального боксера и еле унесли ноги

The Sun: боксер прогнал подростков, выбравших его дом в качестве цели для ограбления

Профессиональный боксер-тяжеловес из австралийского города Голд-Кост прогнал двух подростков, которые решили ограбить его дом. На видео, снятое камерой наблюдения, обратило внимание издание The Sun.

Ранним утром Кейси Касуэлл находился у себя дома и заметил на улице двух молодых людей в толстовках с капюшонами, которые вели себя подозрительно. На записи с камеры наблюдения видно, что они обошли его автомобиль и начали заглядывать через забор.

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Касуэлл счел, что подростки выбрали его дом в качестве цели для ограбления. Он выскочил на улицу без рубашки и, выкрикивая ругательства, погнался за ними. Злоумышленники еле унесли ноги.

«Каждый на месте Кейси поступил бы так же, — написал в соцсети коллега и друг Касуэлла Демси МакКин. — Вот так нужно обращаться с крысами, которые пытаются проникнуть в твой дом». По его словам, один из подростков был чуть старше и держал в руках нож.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Голд-Кост, 50-летний Стив Миддлтон, погнался за грабителями, будучи одетым в одни трусы. Несмотря на его усилия, грабителям удалось скрыться.

Алиса Дмитриева
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