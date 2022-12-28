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09:32, 28 декабря 2022Из жизни

Мужчина прогнал грабителей в одних трусах

В Австралии мужчина в одних трусах прогнал пытавшихся ограбить его преступников

Житель австралийского города Голд-Кост, 50-летний Стив Миддлтон, прогнал грабителей, будучи одетым в одни трусы. Об этом сообщает News.com.au.

Утром 26 декабря Миддлтон проснулся, посмотрел в окно и увидел, что кто-то открывает дверь его машины. По его словам, поначалу он решил, что это бойфренд его дочери. «Затем я увидел, что с другой стороны машины появился еще один человек. И тогда я подумал: "Черт, нас пытаются ограбить"», — рассказал он.

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Миддлтон был абсолютно голым, поэтому успел надеть только трусы и выбежать на улицу. Он догнал убегающих преступников и схватил одного из них за футболку. В ответ двое других попытались ударить его битой и ножом. Мужчина отметил, что во время потасовки получил легкое ножевое ранение. Несмотря на его усилия, грабителям удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вор, обокравший студенческое общежитие, попался благодаря оставленным на месте преступления вставному зубу и тюремным документам. Преступника задержали, он предстал перед судом.

Алиса Удовик
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