Вор оставил на месте преступления вставной зуб и тюремные документы и попался

Nottinghamshire Live: вор пришел грабить общежитие с тюремными документами в рюкзаке

Вор пришел грабить студенческое общежитие в английском Ноттингеме и попался благодаря оставленным на месте преступления вставному зубу и тюремным документам. Об этом сообщает Nottinghamshire Live.

43-летний Мудассер Ахмед пошел грабить студенческое общежитие, расположенное в центре города. Во время ограбления его спугнула группа студентов. Один из них вышел из кухни и пошел в свою комнату, однако услышал доносившийся из комнаты мужской голос. Студент попытался открыть дверь, но человек в комнате не позволил ему это сделать и заперся изнутри.

Через минуту Ахмед вышел в коридор с рюкзаком в руках. Несколько студентов подошли к нему и начали спрашивать, что он делает в здании. Вор попытался оттолкнуть их и пройти мимо, а затем начал выкрикивать словесные оскорбления, после чего завязалась драка. В результате Ахмед лишился одного из вставных зубов.

Один из студентов выхватил у преступника рюкзак, после чего Ахмед скрылся с места происшествия. Обыскав рюкзак, студенты нашли документы, в которых были указаны имя, фото и персональные данные грабителя. В рюкзаке оказались два ноутбука, зарядное устройство и лосьон после бритья, который принадлежал одному из студентов.

Ахмеда задержали, он предстал перед судом. Его посадили в тюрьму на три года и девять месяцев за кражу. Представитель полиции графства Ноттингемшир Франко Гуддеми заявил, что попытка совершить кражу с документами об освобождении из тюрьмы в рюкзаке красноречиво говорит о том, с каким многообещающим и профессиональным преступником полиция имеет дело.

Ранее сообщалось, что полиция американского округа Ла-Кросс, штат Висконсин, нашла грабителя благодаря забытому на месте преступления сотовому телефону. Полиция обнаружила в мобильном устройстве личные фотографии преступника.