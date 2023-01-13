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22:57, 13 января 2023Россия

Власти Калининграда попросили туристов «не делать детей» в городе

Глава администрации Калининграда Дятлова попросила туристов «не делать детей» в городе

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в шутку попросила туристов «не делать детей» в городе. Об этом сообщает информагентство «Русский Запад».

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения, — сказала сити-менеджер. — Калининград не для туристов, Калининград — город для комфортного проживания, это приоритет».

Дятлова объяснила, что если численность населения региона перешагнет отметку в миллион человек, то нужно будет увеличивать количество депутатов горсовета. При этом она пошутила, что «не знает, где взять столько вменяемых людей».

В декабре губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что в российский регион на зимовку приезжают немцы. Он отметил, что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде обходятся «как один месяц где-то в Дюссельдорфе». «С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», — пояснил Алиханов.

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Марина Совина
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