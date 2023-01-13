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16:47, 13 января 2023Мир

В США сообщили об организованном отступлении ВСУ из Соледара

Корреспондент CNN стал свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Корреспондент CNN Бен Ведеман стал свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара. Сообщение об этом опубликовано на сайте телеканала.

«Команда, расположенная примерно в 2,5 мили (четырех километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — передает CNN.

13 января Минобороны отчиталось о взятии Соледара под полный контроль. В заявлении ведомства сообщалось, что под контроль России населенный пункт перешел вечером 12 января. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.

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Виктория Кондратьева
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