В США сообщили об организованном отступлении ВСУ из Соледара
Корреспондент CNN Бен Ведеман стал свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара. Сообщение об этом опубликовано на сайте телеканала.
«Команда, расположенная примерно в 2,5 мили (четырех километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — передает CNN.
13 января Минобороны отчиталось о взятии Соледара под полный контроль. В заявлении ведомства сообщалось, что под контроль России населенный пункт перешел вечером 12 января. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.