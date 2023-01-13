В США сообщили об организованном отступлении ВСУ из Соледара

Корреспондент CNN стал свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

Корреспондент CNN Бен Ведеман стал свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара. Сообщение об этом опубликовано на сайте телеканала.

«Команда, расположенная примерно в 2,5 мили (четырех километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — передает CNN.

13 января Минобороны отчиталось о взятии Соледара под полный контроль. В заявлении ведомства сообщалось, что под контроль России населенный пункт перешел вечером 12 января. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.