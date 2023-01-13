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11:28, 13 января 2023Силовые структуры

Тело убитой женщины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы обнаружили тело убитой 51-летней женщины с ножевыми ранениями

Фото: Shutterstock

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили тело убитой 51-летней женщины с ножевыми ранениями в области спины и шеи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Кроме того, на лестничной площадке возле квартиры правоохранители заметили следы, похоже на кровь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работает первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.

11 января сообщалось, что в подмосковной Кашире было найдено расчлененное тело мужчины и еще один труп в его квартире.

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Елизавета Новикова
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