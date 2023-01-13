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12:02, 13 января 2023Наука и техника

Virgin Galactic проведет реорганизацию перед полетом корабля SpaceShipTwo

SpaceNews: компания Virgin Galactic реорганизуется перед полетом корабля SpaceShipTwo

Фото: Jonathan Daniel / Getty Images

Компания Virgin Galactic проведет реорганизацию перед возобновлением полетов суборбитального корабля SpaceShipTwo. Об этом пишет SpaceNews.

12 января в компании объявили, что создадут оптимизированную структуру управления, целью которой станет подготовка к возобновлению суборбитальных полетов. В частности, уйдет со своей должности президент аэрокосмических систем Свами Айер, который до 3 марта будет работать советником.

«После завершения программы модернизации нашего базового корабля оптимизированная структура руководства [компании] поможет продвинуть бизнес вперед, поскольку мы готовимся к коммерческим космическим операциям», — заявил исполнительный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Издание пишет, что в рамках новой структуры управления должность президента по космическим полетам и безопасности займет Майк Мозес, который работает в Virgin Galactic с 2011 года.

Должность старшего вице-президента по космическим программам и инжинирингу займет Стив Джастис.

Издание отмечает, что реорганизация управления Virgin Galactic произошла через полтора года после того, как в июле 2021 года SpaceShipTwo с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту совершил полет на высоту более 80 километров.

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Начало коммерческих полетов на SpaceShipTwo, как подтвердили в компании, запланировано на второй квартал текущего года.

В августе Virgin Galactic сообщила, что убытки компании во втором квартале 2022 года составили 110,7 миллиона долларов, превысив показатель за аналогичный период прошлого года почти на 18 миллионов.

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Иван Потапов
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