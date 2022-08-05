Virgin Galactic отложила суборбитальный полет туристов из-за убытков

Virgin Galactic отложила суборбитальный полет туристов на 2023 год из-за убытков

Американская компания Virgin Galactic отложила суборбитальный (на высоту около ста километров) полет с туристами до второго квартала 2023 года. Также в компании отчитались об убытках. Об этом компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона сообщила в квартальном отчете, передает ТАСС.

«Наши краткосрочные планы теперь предусматривают осуществление суборбитального полета туристов во втором квартале 2023 года. Мы внедрили множество действенных инициатив, способствующих долгосрочному успеху», — говорится в отчете. Ранее компания планировала организовать полет в четвертом квартале 2022 года.

Отмечается, что убытки компании во втором квартале составили 110,7 миллиона долларов, превысив показатель за аналогичный период прошлого года почти на 18 миллионов. Также в отчете сообщается, что суборбитальный полет перенесли из-за «нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок».

В феврале стало известно, что Virgin Galactic начнет открытую продажу билетов на коммерческие суборбитальные полеты. Стартовая цена путевки составила 450 тысяч долларов.

В октябре 2021 года Virgin Galactic отложила коммерческие полеты корабля Unity на последний квартал 2022 года. Перенос объяснили необходимостью доработки оборудования.