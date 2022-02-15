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Названа стоимость коммерческих полетов в космос

Virgin Galactic откроет продажу билетов на суборбитальные полеты стоимостью от $450 тысяч

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания Virgin Galactic в среду, 16 февраля, начнет открытую продажу билетов на коммерческие суборбитальные полеты на своем космическом корабле. Стартовая цена путевки — 450 тысяч долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который приводит «Интерфакс».

Отмечается, что на данном этапе в продажу поступит тысяча билетов на полеты, которые, как ожидается, будут проведены в течение 2022 года с космодрома в американском штате Нью-Мехико. График предстоящих стартов пока не опубликован.

Известно, что весь полет будет длиться около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы проведут лишь несколько минут.

Тем не менее в компании обещают, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, «который не купишь за деньги».

Ранее стало известно, что акции американской космической компании Virgin Galactic Holdings Inc. на фоне сообщений о старте продаж билетов на полеты в космос взлетели на 14 процентов и торговались по цене 9,24 доллара за бумагу.

Компания Virgin Galactic принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. В июле 2021 года на борту судна собственной компании он совершил полет на границу с космосом. Вместе с ним в лайнере находились еще пять человек.

Марина Совина
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