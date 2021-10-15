Компания миллиардера отложила коммерческие суборбитальные полеты

Virgin Galactic, контролируемая британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, отложила коммерческие суборбитальные полеты корабля Unity на последний квартал 2022 года, сообщается на сайте компании.

Перенос сроков в Virgin Galactic объяснили необходимостью доработки оборудования и проверки конструкционных материалов Unity. «Одно из этих недавних лабораторных испытаний выявило возможное снижение предела прочности некоторых материалов», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что до начала коммерческой эксплуатации корабль Unity будет запущен в интересах Военно-воздушных сил Италии.

В Virgin Galactic отметили, что изменение графика не связано с потенциальном производственным дефектом в компоненте системы управления полетом суборбитального корабля, о котором сообщалось в сентябре. В компании заверили, что все замечания к данному оборудованию устранены.

В том же месяце Федеральное авиационное управление (ФАУ) США завершило расследование инцидента с Unity, на борту которого находился Брэнсон.

В сентябре уволенный директор по летным испытаниям Virgin Galactic Марк Стаки заявил, что к отклонению от первоначального курса Unity привела ошибка пилота, а не сильный ветер. Бывший сотрудник подчеркнул, что пилоты не выключили двигатель и не прервали полет Unity после выхода корабля за пределы воздушного коридора, поскольку на его борту находился Брэнсон, пожелавший раньше другого миллиардера, американца Джеффа Безоса, совершить полет на собственном корабле.

В июле на высоту более 80 километров на суборбитальном корабле Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся бизнесмен Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.