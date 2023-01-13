В МИД назвали лучший вариант возобновления переговоров с Украиной

Дипломат Полищук: при возобновлении переговоров с Украиной нужно общаться без посредников

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал, что в случае возобновления переговоров с Украиной необходимо вести прямой диалог с Киевом, без посредников. Он назвал это самым лучшим и наиболее вероятным из возможных вариантов.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом», — заявил он.

Дипломат пояснил, что посредники зачастую пытаются оказать далеко не всегда благоприятное влияние на ход переговорного процесса, а также преследуют собственные цели. Он также напомнил, что диалог Москвы с Киевом, который велся в 2022 году в Стамбуле, хоть и проходил на сторонней площадке, но при этом был прямым.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, отметил он.