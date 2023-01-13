Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:26, 13 января 2023Россия

В МИД назвали лучший вариант возобновления переговоров с Украиной

Дипломат Полищук: при возобновлении переговоров с Украиной нужно общаться без посредников

Фото: Pixabay

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал, что в случае возобновления переговоров с Украиной необходимо вести прямой диалог с Киевом, без посредников. Он назвал это самым лучшим и наиболее вероятным из возможных вариантов.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом», — заявил он.

Дипломат пояснил, что посредники зачастую пытаются оказать далеко не всегда благоприятное влияние на ход переговорного процесса, а также преследуют собственные цели. Он также напомнил, что диалог Москвы с Киевом, который велся в 2022 году в Стамбуле, хоть и проходил на сторонней площадке, но при этом был прямым.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Житель Соледара заявил о колоссальных потерях ВСУ в городе
В Совфеде оценили заявление об отсутствии «российских ботов» в Twitter
Психотерапевт назвал причину мыслей об измене у мужчин
Невеста внезапно скончалась в день своей свадьбы
Перечислены главные преимущества названного монстром российского танка Т-90М
Россияне бросились инвестировать в жилье в популярной пляжной стране
Курсу биткоина предсказали резкое падение
Старый Новый год начал терять популярность среди россиян
В США напомнили о проникновении британской подлодки под советский «Киев»
Названа роль смартфонов в ходе боевых действий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.