В США предсказали для Украины не предвещающий ничего хорошего год

Офицер разведки США Риттер предсказал, что 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего

Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News предсказал, что 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего.

«Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме», — выразил мнение военнослужащий.

Он отметил, что военная техника, переданная Киеву западными странами, по большей части уничтожена на поле боя, а возможности новых поставок Североатлантического альянса ограничены.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине. Он пообещал, что США и дальше будут изучать варианты поддержки Киева.

