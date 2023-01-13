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23:20, 13 января 2023Мир

В Минобороны Германии прокомментировали сообщения о возможной отставке Ламбрехт

РИА Новости: сообщения об отставке министра обороны Ламбрехт являются слухами

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сообщения в СМИ о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт не соответствуют действительности. Об этом рассказал РИА Новости представитель минобороны ФРГ.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — заявил собеседник агентства.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт решила покинуть свой пост. При этом дату отставки издание не уточнило.

В начале января лидеры оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки Ламбрехт. «Каждый час, который госпожа Ламбрехт проводит на своем посту, ослабляет авторитет федерального канцлера», — заявил Мерц.

Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за новогоднего обращения, которое было снято на фоне новогодних фейерверков. Ее, в частности, упрекали за то, что вместо разговора о ходе конфликта на Украине она сделала акцент на своих встречах.

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Марина Совина
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