В Минобороны Германии прокомментировали сообщения о возможной отставке Ламбрехт

РИА Новости: сообщения об отставке министра обороны Ламбрехт являются слухами

Сообщения в СМИ о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт не соответствуют действительности. Об этом рассказал РИА Новости представитель минобороны ФРГ.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — заявил собеседник агентства.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт решила покинуть свой пост. При этом дату отставки издание не уточнило.

В начале января лидеры оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки Ламбрехт. «Каждый час, который госпожа Ламбрехт проводит на своем посту, ослабляет авторитет федерального канцлера», — заявил Мерц.

Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за новогоднего обращения, которое было снято на фоне новогодних фейерверков. Ее, в частности, упрекали за то, что вместо разговора о ходе конфликта на Украине она сделала акцент на своих встречах.