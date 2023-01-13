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18:20, 13 января 2023Россия

В Минобороны ответили на слухи о смене командующего ВДВ

Источник в Минобороны: командующий ВДВ Теплинский находится в строю и решает задачи

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник Михаил Теплинский находится в строю и успешно решает задачи на своем посту. Так высокопоставленный источник в Минобороны России ответил на слухи о его снятии с поста, передает ТАСС.

«Теплинский успешно решает задачи по руководству подчиненными войсками, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил собеседник агентства.

Сообщается, что ранее ряд СМИ и источников заявили, что генерал был якобы снят с поста.

В июне 2022 года сообщалось, что Герой России Теплинский вручал ордена и медали личному составу подразделений ВДВ.

В декабре Великобритания ввела санкции против него и других российских военачальников в свете ударов по объектам инфраструктуры на Украине.

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Антон Похиляк
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