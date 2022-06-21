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Спасший на Украине 15 человек из-под обстрела российский военный получил награду

Спасший 15 человек из-под обстрела ВСУ российский военный получил государственную награду

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Командование вручило государственные награды военнослужащим, отличившимся в спецоперации России на Украине. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

«Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с изображением мечей, а также "За отвагу", "Суворова" и "Жукова" личному составу подразделений ВДВ», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Один из удостоившихся награды военных — заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен — эвакуировал людей с обстреливаемого Украиной понтона. Он вместе с механиком-водителем смог подобраться к понтонной переправе, загрузить 15 человек и отправить машину на берег, а сам остался с пострадавшим, уточняет РИА Новости.

15 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 239-ого гвардейского танкового полка орденом Жукова за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» во время боевых действий

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Евгения Куликова
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