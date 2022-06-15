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Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк

Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за героизм и отвагу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 239-ого гвардейского танкового полка орденом Жукова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, гвардейский танковый казачий полк был награжден за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которую проявили его бойцы во время боевых действий по защите государственных интересов.

Подразделение российских вооруженных сил впервые с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины наградили орденом Жукова. До этого глава государства подписывал указы о присвоении ряду полков почетного наименования «гвардейские» и присуждении отдельным людям звания Героя России.

7 июня Путин присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову. Представитель ведомства с первого дня спецоперации освещает ход боевых действий и сообщает на брифингах о поражениях военной инфраструктуры противника, а также о потерях на фронтах.

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Анастасия Шейкина
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