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Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта

Президент Путин присвоил Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову. Об этом со ссылкой на указ главы государства во вторник, 7 июня, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Минобороны после прохождения срочной службы в 1988 году окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего командного военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны (ПВО). После был направлен на службу в управление главного командования ПВО страны, а также заочно окончил Тверскую военную академию противовоздушной обороны имени Жукова.

Конашенков, носивший ранее звание генерал-майора, с первого дня освещает ход специальной военной операции России на Украине. На ежедневных брифингах он сообщает о поражениях военной инфраструктуры противника, а также о потерях на фронтах.

Ранее Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта новому главе МЧС Александру Куренкову.

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Евгения Куликова
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