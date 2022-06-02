Путин присвоил новому главе МЧС звание генерал-лейтенанта

Путин присвоил новому главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта в день его 50-летия

Президент России Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Это следует из указа главы государства.

Куренков получил повышение в звании в день 50-летия. Президент подписал соответствующий указ в четверг, 2 июня.

Путин назначил Куренкова на должность главы МЧС 25 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства хорошо знает Куренкова и считает, что он наилучшим образом выполнит работу на посту главы МЧС.

С сентября 2021 года должность врио главы МЧС занимал Александр Чуприян. Он стал временно исполняющим обязанности министра после смерти Евгения Зиничева, который в возрасте 55 лет погиб в Красноярском крае во время учений.