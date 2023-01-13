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15:19, 13 января 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о захвате храма Украинской православной церкви

В УПЦ сообщили о захвате храма в Киевской области сторонниками ПЦУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Edgar Su / Reuters

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

Как сообщают представители церкви, 12 января сторонники ПЦУ взяли под свой контроль храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области. Отмечается, что они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.

«С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство», — заявили прихожане храма.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти намерены избавиться от «лишней» православной церкви и оставить в стране только ПЦУ. Богослужения, подчеркнул он, должны идти на украинском языке.

С ноября 2022 года в зданиях УПЦ участились обыски Службы безопасности Украины. Президент страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничительных мерах в отношении религиозных деятелей, которые, по мнению Киева, связаны с Москвой.

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Алевтина Запольская
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