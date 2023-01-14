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04:35, 14 января 2023Мир

В «Росэнергоатоме» заявили о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

Представитель «Росэнергоатома» Карчаа заявил о «беспокоящем огне» в районе Запорожской АЭС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что стрелять стали значительно меньше, однако Карчаа отмечает, что делать этого нельзя вовсе и называет происходящее дикостью. «Огонь сегодня беспокоящий. Вот этих вакханалий, артиллерийских истерик, последняя из которых была в самом конце ноября, их все это время не было», — отметил представитель госкорпорации.

Также Карчаа сообщил, что сотрудники АЭС и члены их семей получают угрозы со стороны Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с ЗАЭС тревожной. А гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте.

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Екатерина Подвигина
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