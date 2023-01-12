В Кремле оценили ситуацию с Запорожской атомной электростанцией

Песков счел тревожной ситуацию с ЗАЭС из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины

Ситуация с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) остается тревожной, поскольку Украина по-прежнему считает возможным продолжать обстрелы. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит РИА Новости.

11 января гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин при необходимости пообщается с генеральном директором МАГАТЭ, однако пока подобных мероприятий в графике лидера государства нет.

До этого президент украинского «Энергоатома» Петр Котин призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) отправить миротворцев на ЗАЭС без достижения договоренности с Москвой о зоне безопасности на станции. Он аргументировал это тем, что на уровне МАГАТЭ нет никакого решения проблемы.

23 декабря 2022 года Гросси сообщил о продвижении вперед дипломатических усилий по формированию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Тогда он подчеркивал, что конечная цель переговоров — предотвратить аварию на станции.