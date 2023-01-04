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18:32, 4 января 2023Бывший СССР

На Украине призвали отправить миротворцев ООН на ЗАЭС

В Киеве заявили, что ООН нужно отправить миротворцев на ЗАЭС без договоренности с Москвой

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин призвал ООН отправить миротворцев на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) без достижения договоренности с Москвой о зоне безопасности на станции. Об этом сообщает в среду, 4 января, РИА Новости.

«Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень», — отметил Котин. Он также подчеркнул, что в Киеве намерены поднять вопрос о миротворцах в рамках Совета Безопасности ООН.

23 декабря гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о продвижении вперед дипломатических усилий по формированию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что конечная цель переговоров — предотвратить аварию на станции.

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Зарина Дзагоева
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