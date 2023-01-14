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14:42, 14 января 2023Спорт

Вратарь клуба НХЛ подал заявление о банкротстве

Вратарь клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер подал заявление о банкротстве

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер вместе с женой 30 декабря прошлого года подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает Sunbin.vegas.

Семейная пара открыла ферму по разведению рептилий в Плато (штат Миссури) и теперь не может рассчитаться с кредиторами. В открытых источниках указано, что состояние Ленера оценивается цифрой в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов. При этом долги игрока могут достигать 50 миллионов.

В заявлении на банкротство отмечается, что Ленер привлекал инвестиции для развития бизнеса. О документе уже проинформировали юристов «Вегаса» и НХЛ.

В октябре 2020 года Ленер подписал пятилетний контракт с «Голден Найтс». Вратарь в среднем получает 5 миллионов долларов за сезон. Он пропускает нынешний чемпионат из-за операции на бедре.

Алексей Гусев
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