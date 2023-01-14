В США оценили сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

19FortyFive: офицер армии США считает, что на обучение ВСУ работе с БМП Bradley нужен год

ВСУ может потребоваться срок около года на обучение специалистов использованию боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые им намерены направить США. Такое мнение высказал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер.

«Даже если бы США предоставили Украине БМП в полном объеме в тот же день, когда об этом было объявлено — 6 января (чего не произошло), и даже если эти БМП были бы новейшими, лучшими БМП в арсенале США (что маловероятно), Украине потребовались бы долгие месяцы, чтобы привести их в полную боеспособность, учитывая необходимость обучения и интеграции. Учитывая, что программа поставки БМП Украине будет походить на программы поставки БМП Ливану и Хорватии и потребуют ремонта техники, предположительно, потребуется даже более длительное время. Возможно, потребуется год или больше, прежде чем Украина сможет использовать БМП для защиты от российских вооруженных сил», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Bradley доказали свою эффективность в бою и показали выдающуюся жизнеспособность, мобильность и смертоносность. В то же время они очень высокотехнологичны, поэтому получение поставки БМП, обучение специалистов по их использованию и работа по поддержанию системы в боеготовности может занять длительное время.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, что Вашингтон рассчитывает, что обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению в бою боевых машин пехоты (БМП) Bradley начнется уже на следующей неделе. Представитель Пентагона уточнил, что на подготовку украинских военных должны уйти «недели, а не месяцы», отметив что за это время Киеву как раз передадут данный вид техники, который сначала будет направлен в Германию для обучения военных ВСУ.