Пентагон заявил о начале обучения ВСУ применению БМП Bradley на следующей неделе

Пентагон: обучение солдат ВСУ применению БМП Bradley должно начаться на следующей неделе

Пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, что Вашингтон рассчитывает, что обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению в бою боевых машин пехоты (БМП) Bradley начнется уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

«Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат», — заявил он.

Представитель Пентагона уточнил, что на подготовку украинских военных должны уйти «недели, а не месяцы», отметив что за это время Киеву как раз передадут данный вид техники, который сначала будет направлен в Германию для обучения военных ВСУ. Также он добавил, что США в будущем собираются поставлять Киеву средства ПВО, а также бронетехнику.

Ранее Райдер оценил возможность США поставлять Киеву необходимые виды вооружений, при этом сохраняя собственную боеготовность. По его словам, страна способна делать это настолько долго, насколько это потребуется.