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23:40, 12 января 2023Мир

США оценили возможность поставлять Украине оружие и сохранять свою боеготовность

Пентагон сообщил о возможности США поставлять Киеву оружие и сохранять свою боеготовность
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер оценил возможность США поставлять Киеву необходимые виды вооружений, при этом сохраняя собственную боеготовность. По его словам, страна способна делать это настолько долго, насколько это потребуется, сообщает ТАСС.

«Мы уверены в том, что мы и в дальнейшем сможем поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо», — заявил представитель Минобороны США, добавив, что при этом Соединенные Штаты смогут сохранить уровень боеготовности, необходимый для защиты страны.

Ранее доктор исторических наук Эдвард Сало и доцент Бен Хазен в статье для National Interest рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с проблемами из-за новых поставок западного оружия. По словам экспертов, решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей лишь ухудшит положение украинских войск.

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Марина Совина
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