В Бразилии после беспорядков арестовали экс-министра юстиции

Экс-министра юстиции Бразилии Торреса арестовали после беспорядков в стране

В столичном аэропорту Бразилии арестовали бывшего министра юстиции и общественной безопасности страны Андерсона Торреса. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на источники в Федеральной полиции.

Отмечается, что экс-министра, который с начала года возглавлял столичное управление безопасности, арестовали после возвращения в Бразилию из США. В материале сказано, что арест был быстрым, тихим и незаметным.

Торресу предъявлены обвинения в попустительстве погромам и беспорядкам в зданиях высших органов власти Бразилии, которые случились 8 января. По данным телеканала, экс-чиновника отправили в один из гарнизонов военной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы с последующим заключением под стражу.

Ранее сообщалось, что бразильская Генпрокуратура попросила расследовать причастность экс-президента страны Жаира Болсонару к беспорядкам в столице. Перед этим суд выдал ордер на арест Торреса. Утверждалось, что он находится во Флориде, США, и заявил, что намерен сдаться бразильским властям.

8 января в столице Бразилии из-за беспорядков, устроенных сторонниками Болсонару, был объявлен режим ЧС. Участники беспорядков требовали отправить действующее правительство в отставку. Сам Болсонару осудил устроенные его сторонниками погромы.