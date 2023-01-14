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02:38, 14 января 2023Мир

Прокуратура Бразилии решила проверить причастность Болсонару к беспорядкам

Генпрокуратура Бразилии попросила суд расследовать причастность Болсонару к беспорядкам

Фото: Adriano Machado / Reuters

Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой расследовать причастность бывшего президента страны Жаира Болсонару к беспорядкам в столице. Об этом сообщает Reuters.

По мнению прокуроров, экс-лидер может быть одним из подстрекателей и идеологов насильственных акций протеста, которые прошли в Бразилиа на прошлой неделе.

Ранее суд выдал ордер на арест бывшего главы управления общественной безопасности столичного Федерального округа Бразилии Андерсона Торреса. Сам Торрес, который находится во Флориде, США, заявил о намерении сдаться властям. В свою очередь, министр юстиции Бразилии Флавио Дино допустил, что власти страны могут обратиться к США с просьбой об экстрадиции экс-главы управления безопасности столичного Федерального округа, если тот не вернется.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

Сам Жаир Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками. «Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — заявил он.

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Марина Совина
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