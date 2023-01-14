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08:55, 14 января 2023Мир

В Японии автомобиль протаранил ресторан

NHK: в Японии автомобиль протаранил ресторан, водитель погиб, трое посетителей пострадали

Фото: Thomas White / Reuters

В японской префектуре Окаяма автомобиль протаранил первый этаж ресторана. О произошедшем сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что в тот момент в заведении находились порядка десяти человек. В результате инцидента пострадали трое, включая одного ребенка. Сам водитель был направлен в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Полиция устанавливает причины случившегося.

Ранее в Лос-Анджелесе не менее шести человек получили травмы после того, как автомобиль Porsche въехал в толпу людей на уличном карнавале. Водитель скрылся с места происшествия.

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Варвара Кузьмина
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