Porsche протаранил толпу людей на карнавале в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей на уличном карнавале, шестеро пострадали

В Лос-Анджелесе не менее шести человек пострадали в результате наезда автомобиля Porsche в толпу людей на уличном карнавале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.

Пострадавшие в возрасте от 30 до 50 лет госпитализированы. Полученные ими травмы не угрожают жизни.

На карнавале собрались сотни людей, когда толпу протаранил белый автомобиль Porsche. Водитель скрылся с места происшествия.

В августе сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина въехал на автомобиле в ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне. Он стрелял в воздух из горящего автомобиля, когда к нему подошла полиция, после чего покончил с собой.