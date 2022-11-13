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12:30, 13 ноября 2022Мир

Porsche протаранил толпу людей на карнавале в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей на уличном карнавале, шестеро пострадали

Фото: Shutterstock

В Лос-Анджелесе не менее шести человек пострадали в результате наезда автомобиля Porsche в толпу людей на уличном карнавале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.

Пострадавшие в возрасте от 30 до 50 лет госпитализированы. Полученные ими травмы не угрожают жизни.

На карнавале собрались сотни людей, когда толпу протаранил белый автомобиль Porsche. Водитель скрылся с места происшествия.

В августе сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина въехал на автомобиле в ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне. Он стрелял в воздух из горящего автомобиля, когда к нему подошла полиция, после чего покончил с собой.

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Любовь Ширижик
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