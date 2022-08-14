Неизвестный въехал в ограждение у Капитолия, открыл стрельбу и покончил с собой
Неизвестный вооруженный мужчина въехал на автомобиле в ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне, открыл огонь и покончил с собой. Об этом сообщает Bloomberg.
По сведениям издания, мужчина стрелял в воздух из горящего автомобиля, когда к нему подошла полиция, после чего покончил с собой.
Личность погибшего в настоящий момент не установлена. По данным полиции, нет сведений, что мужчина планировал нападение на членов Конгресса США.
В июне полиция США задержала мужчину, припарковавшего автомобиль возле здания Капитолия в Вашингтоне, у него были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы.
Его задержали, им оказался отставной полицейский из Нью-Йорка Джером Фелипе. Мужчину подозревают в незаконном владении магазинами большой емкости и незарегистрированными боеприпасами.