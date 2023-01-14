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00:43, 14 января 2023Мир

Китай назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе

Постпред КНР при ООН: кризис на Украине стал следствием долгосрочного дисбаланса в Европе
Чжан Цзюнь

Чжан Цзюнь. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал кризис на Украине следствием продолжительного дисбаланса в Европе. Его слова передает РИА Новости.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе», — считает постпред.

Ранее обозреватели китайской газеты The Global Times спрогнозировали ужесточение конфликта на Украине из-за предоставляемой Киеву военной и финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Отмечалось, что обе стороны конфликта не могут прийти к консенсусу по многим вопросам, а их требования слишком разные, чтобы их согласовывать.

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Варвара Кузьмина
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