Китай назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе

Постпред КНР при ООН: кризис на Украине стал следствием долгосрочного дисбаланса в Европе

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал кризис на Украине следствием продолжительного дисбаланса в Европе. Его слова передает РИА Новости.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе», — считает постпред.

Ранее обозреватели китайской газеты The Global Times спрогнозировали ужесточение конфликта на Украине из-за предоставляемой Киеву военной и финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Отмечалось, что обе стороны конфликта не могут прийти к консенсусу по многим вопросам, а их требования слишком разные, чтобы их согласовывать.