Global Times: конфликт на Украине может стать более жестким из-за американской поддержки

Ситуация на Украине может ужесточиться в связи с военной и финансовой помощью, которую Вашингтон оказывает Киеву. Такой прогноз дали журналисты китайского издания Global Times.

«Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия. В глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором доминируют Штаты», — отмечается в материале.

Авторы статьи заявили, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США стала ясным сигналом к готовности Киева продолжать противостояние. Украинский лидер хочет «продолжать войну на истощение», полагают они.

«Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать», — заключено в материале.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел встречу с президентом США Джо Байденом. Американский лидер заявил, что США продолжат наращивать военную поддержку Украины, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в ходе поездки Зеленского в Вашингтон не звучало реальных призывов к миру. В Кремле также выразили сожаление, что ни украинский, ни американский лидеры не показали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы.