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11:49, 14 января 2023Спорт

Гашек объяснил призыв прекратить показ матчей НХЛ в Чехии из-за россиян

Гашек объяснил призыв прекратить показ НХЛ в Чехии из-за россиян важностью жизни человека

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter объяснил призыв прекратить показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Чехии из-за участия в них российских игроков.

Бывший спортсмен заявил, что для него человеческая жизнь всегда будет важнее самой красивой игры в мире, поэтому он не хотел бы видеть рекламу России в данный момент. При этом он подчеркнул, что продолжит заступаться за российских спортсменов и планирует помогать им.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что комиссар лиги Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

В марте НХЛ приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут легко подписывать свободных агентов из КХЛ.

Андрей Стрельцов
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