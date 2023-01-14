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13:57, 14 января 2023Мир

В США предложили продать Турции истребители F-16

Anadolu: Госдеп направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16

Фото: Shutterstock

Госдепартамент США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщили источники турецкого агентства Anadolu.

По их словам, предложение о продаже новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16 направлено председателю и членам соответствующих комитетов в Палате представителей и Сенате. Ожидается, что официально о сделке объявят на следующей неделе.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена хочет запросить у Конгресса одобрение на продажу Турции F-16. Отмечалось, что Анкара запрашивает у Вашингтона 40 новых истребителей F-16 Block 70, а также комплекты для модернизации 80 самолетов.

При этом газета The Wall Street Journal уточняла, что позиция Конгресса по этому вопросу зависит от того, решится ли Турция одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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Полина Матюхина
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