В США предложили продать Турции истребители F-16

Anadolu: Госдеп направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16

Госдепартамент США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщили источники турецкого агентства Anadolu.

По их словам, предложение о продаже новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16 направлено председателю и членам соответствующих комитетов в Палате представителей и Сенате. Ожидается, что официально о сделке объявят на следующей неделе.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена хочет запросить у Конгресса одобрение на продажу Турции F-16. Отмечалось, что Анкара запрашивает у Вашингтона 40 новых истребителей F-16 Block 70, а также комплекты для модернизации 80 самолетов.

При этом газета The Wall Street Journal уточняла, что позиция Конгресса по этому вопросу зависит от того, решится ли Турция одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО.