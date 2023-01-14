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02:31, 14 января 2023Экономика

Россиян предостерегли от опасных инвестиций

Аналитик Эшкинин назвал виды инвестиций, которых стоит избегать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Эшкинин рассказал о выгодных, на первый взгляд, способах инвестиций, которые на самом деле стоит избегать. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам Эшкинина, начинающим инвесторам лучше отказаться от вложений в бумаги третьего эшелона — их капитализация из-за низкой ликвидности может как обвалиться, так и увеличиться в разы. Но предсказать этот тренд довольно сложно, особенно для рядовых инвесторов. Дополнительный минус — это разрыв между куплей-продажей, который может достигать более одного процента.

Также стоит воздержаться от инвестиций в рисковые облигации эмитентов с высоким показателем обязательств. Эксперт предупредил, что в 2023 году вероятность банкротства компаний намного выше, чем в обычное время. Таким образом, велик шанс потерять все вложения.

Аналитик советует обходить стороной любые «хайп-проекты». По его словам, в них зарабатывает только «верхушка», а остальные лишь теряют свои деньги.

Во время приближающейся рецессии мировой экономики, которая возникает на фоне роста ключевых ставок в большинстве экономик, стоит отказаться от инвестирования в высокотехнологичные компании. По словам собеседника агентства, несмотря на текущие снижение котировок данной отрасли, вероятность продолжения тренда крайне высокая.

Ранее стало известно, что российский инвестиционный спрос на жилье в Турции за 11 месяцев 2022 года вырос почти втрое относительно аналогичного периода 2021-го вырос почти втрое. Также этот показатель значительно вырос в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Екатерина Подвигина
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