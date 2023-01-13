Россияне бросились инвестировать в жилье в популярной пляжной стране

Turk.Estate: российский инвестиционный спрос на жилье в Турции вырос почти втрое

Инвестиционный спрос на недвижимость в Турции со стороны россиян за 11 месяцев 2022 года вырос почти втрое относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что они бросились вкладывать средства в жилье в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

По данным специалистов, за период с января по ноябрь прошедшего года интерес россиян к покупке недвижимости в Турции с целью инвестиций увеличился на 185,11 процента по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Относительно 11 месяцев 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 407,22 процента. Кроме того, инвестиционный спрос на турецкие квартиры в ноябре 2022 года был на 124,26 процента выше, чем в аналогичный период предшествующего ему года, и в семь раз больше (плюс 606,72 процента), чем в ноябре 2020-го.

Несмотря на наблюдаемый рост показателей, по итогам одиннадцатого месяца прошлого года интерес к приобретению жилья в курортной стране с целью инвестиций упал на 23,54 процента относительно октября. Эксперты отметили, что снижение количества обращений было зафиксировано впервые с августа 2022 года. Они добавили, что пик инвестиционного спроса на турецкую недвижимость наблюдался в октябре 2022-го, когда число запросов оказалось выше среднемесячного результата за тот год на 65,77 процента.

В ноябре эксперт агентства Altair Real Estate Dubai Лев Лукович пришел к выводу, что инвестиционный спрос на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах со стороны россиян значительно вырос. Эксперт сообщил, что по итогам октября 2022 года показатель увеличился на 29,7 процента по сравнению с сентябрем.

