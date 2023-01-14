В США указали на уязвимость стран НАТО из-за поставок оружия Украине

Бывший сотрудник Белого дома Робертс заявил, что помощь Украине ослабила всю Европу

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО поставками вооружений Украине сильно истощили собственные арсеналы. Об этом он написал на своем сайте.

По его мнению, российские войска в теории могли бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу. Он заявил, что если все обещанное президенту Украины Владимиру Зеленскому оружие будет поставлено, то боеспособность Североатлантического альянса и США окажется на нуле.

«Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — подчеркнул он.

При этом Робертс считает, что российская сторона не пойдет на такой шаг, поскольку это будет означать неотвратимую войну с НАТО. Он добавил, что в таком случае Соединенные Штаты будут вынуждены использовать свое последнее средство — ядерное оружие.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал траты Вашингтона на поддержку Украины «преступлением против страны». Он привел в пример слова конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, сообщившего, что Конгресс за год выделил Киеву больше средств, чем на все мосты и дороги в США.

