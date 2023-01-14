Стало известно о пределе роста влияния Пригожина

Reuters: у роста влияния основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина есть предел

Основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина рассматривают как полезного управленца, однако у роста его влияния есть некий предел. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к российским властям.

По данным собеседника агентства, в отношении «лидеров вооруженных группировок» установлены некоторые неопределенные гарантии. Других подробностей по данному вопросу не приводится.

13 января стало известно, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» — данную информацию подтвердили в Минобороны России.

До этого Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у вагнеровцев. По мнению предпринимателя, «внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах» могут нанести значительный урон ЧВК. Данная ситуация вызывает больше беспокойства, чем попытки Вашингтона нейтрализовать деятельность «Группы Вагнера», подчеркнул он.