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19:10, 14 января 2023Мир

Германию предупредили о катастрофе на рынке жилья

Der Spiegel: эксперт предупредил о возможной катастрофе на рынке жилья в Германии

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Рынок жилья в Германии могут ждать массовые потрясения, если правительство не вмешается в ситуацию. Мнение о возможной катастрофе на рынке жилья высказал президент Ассоциации квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в публикации издания Der Spiegel.

«Тревога о нехватке жилья уже давно не звучала так громко, как сейчас», — предупредил эксперт.

По данным издания, нехватка жилья в Германии достигла самого высокого уровня за последние 30 лет. К концу 2022 года дефицит в стране достиг около 700 тысяч квартир. Это вдвое больше, чем строится в Германии за год.

Высокий приток людей, вызванный спецоперацией России на Украине, в прошлом году особенно негативно сказался на рынке жилья, который и без того был перегружен. Увеличение инвестиционных затрат и связанный с этим спад в строительной деятельности также оказали негативное влияние.

Ранее сообщалось, что из-за массовой нехватки жилья в Германии захотели размещать украинских беженцев в спортзалах. По словам президента ассоциации городов Германии, мэра Мюнстера Маркуса Леве, властям необходимо как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель.

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Алиса Дмитриева
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