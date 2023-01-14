В Саксонии призвали отремонтировать «Северный поток-1»

Премьер Саксонии призвал отремонтировать разрушенный при диверсии «Северный поток-1»

Газопровод «Северный поток-1», который оказался поврежден в результате диверсии, следует отремонтировать, так как Германии понадобится более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине. С таким призывом выступил премьер федеральной земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke, отрывок из которого приводит ТАСС.

Он отметил, что вопрос о российском газе пока не стоит из-за продолжающегося конфликта на Украине. Однако, по словам премьера Саксонии, важно позаботиться о том, чтобы обезопасить инфраструктуру «Северного потока» от дальнейших разрушений.

«Время идет. Если не устранить ущерб, то "Северный поток" станет непригоден на долгое время», — поделился опасениями Кречмер.

Он также предложил оценить, в какой стране Германии можно будет покупать более дешевые альтернативы сжиженного газа, чтобы это соответствовало национальным интересам.

В конце декабря 2022 года в США заявляли о готовности оказывать содействие Европе в расследовании диверсии на «Северных потоках».

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин допускал, что текущее замедление расследования взрывов на «Северных потоках» связано с тем, что виновных уже нашли, но «никто не хочет об этом говорить».