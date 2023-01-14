Российский боец рассказал о спасении ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ

Российский боец рассказал о спасении ребенка в Соледаре под огнем украинского снайпера

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавший в штурме города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал о спасении четырехлетнего ребенка под огнем украинского снайпера. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) стрелял в него во время эвакуации жителей одного из кварталов города в безопасное место.

«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот из этого подъезда, из подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам», — рассказал собеседник агентства.

Российский военный уточнил, что ему пришлось идти под огнем «потихонечку, стеночками». При этом огонь велся с дистанции не более 500 метров, сказал он. «Я считаю, что он вообще это сделал целенаправленно, так как мирные жители очень нас ждали», — добавил участник штурма Соледара.

Ранее другой российский военный заявил, что действия российских сил оказались неожиданными для ВСУ. «Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления», — уточнил он. По его словам, «противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны».

