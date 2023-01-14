Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:30, 14 января 2023Россия

Российский боец рассказал о спасении ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ

Российский боец рассказал о спасении ребенка в Соледаре под огнем украинского снайпера

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавший в штурме города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал о спасении четырехлетнего ребенка под огнем украинского снайпера. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) стрелял в него во время эвакуации жителей одного из кварталов города в безопасное место.

«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот из этого подъезда, из подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам», — рассказал собеседник агентства.

Российский военный уточнил, что ему пришлось идти под огнем «потихонечку, стеночками». При этом огонь велся с дистанции не более 500 метров, сказал он. «Я считаю, что он вообще это сделал целенаправленно, так как мирные жители очень нас ждали», — добавил участник штурма Соледара.

Ранее другой российский военный заявил, что действия российских сил оказались неожиданными для ВСУ. «Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления», — уточнил он. По его словам, «противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Молдавия отреагировала на падение обломков ракеты на границе с Украиной
Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье
Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Диетолог рассказала о полезном продукте для нервной системы пожилых людей
Нурмагомедов обратился к брату перед поединком в UFC
Российский боец рассказал о спасении ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ
Возможность Генассамблеи ООН создать «специальный трибунал» по России оценили
Психолог назвала способы поднятия самооценки
Десятки тысяч противников правительства Израиля устроили митинг в Тель-Авиве
В Днепре в результате взрыва частично обрушился жилой дом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.