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14:17, 14 января 2023Россия

Над Брянской областью сбили украинскую ракету

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Клинцовским районом Брянской области ракету «Точка У»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка У». В результате случившегося пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее жители Ростовской области нашли в поле обломки неизвестного объекта. При этом власти российского региона не сообщали о факте срабатывания систем ПВО.

4 января в небе над Севастополем были сбиты два беспилотника.

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Варвара Кошечкина
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