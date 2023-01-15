В сериале Netflix «Викинги: Вальхалла» появился чернокожий герой из Новгорода

Двач: в сериале «Викинги: Вальхалла» от Netflix появился чернокожий герой из Новгорода

В новом сезоне сериала «Викинги: Вальхалла» от Netflix появился чернокожий герой. И прибыл экзотический персонаж из средневекового Новгорода, сообщает «Двач».

Netflix снял уже третий сезон сериала, рассказывающего о путешествии Лейфа Эрикссона в Америку и о попытке викингов завоевать в Англию. Представлена в фильме и сюжетная линия трагической любви. События разворачиваются на фоне распространения христианской веры среди викингов.

На сериал часто обрушивается критика за то, что в нем вольно обращаются с историческими фактами. И теперь создатели проекта дали еще один повод для пересудов, ведь по сценарию чернокожий персонаж — уроженец средневекового Новгорода.

«Викинги: Вальхалла» — продолжение сериала «Викинги». Netflix приступил к съемкам осенью 2020 года в Ирландии. Но вскоре работу приостановили, так как у нескольких членов съемочной группы тесты выявили COVID-19. Впрочем, позже стало ясно, что результаты были ложноположительными, и работу продолжили.

Ранее неоднозначную реакцию зрителей вызвало появление чернокожих хоббитов в сериале «Властелин колец: Кольца власти». Актриса Вупи Голдберг раскритиковала недоброжелателей за негатив, а писатель Нил Гейман напомнил, что в произведениях Толкина действительно упоминаются герои с более темной кожей.