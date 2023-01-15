Названа идеальная разница в возрасте для крепких отношений

The List: пары с разницей в возрасте до трех лет имеют более крепкие отношения

Пары с разницей в возрасте до трех лет имеют более крепкие отношения и легче справляются с жизненными трудностями. Издание The List со ссылкой на исследования назвало идеальную разницу в годах и рассказало о проблемах, возникающих в парах с большим разрывом в возрасте.

Ученые установили, что пары с большой разницей в возрасте менее удовлетворены своим браком. Они также хуже адаптируются к потребностям друг друга, и им трудно справляться с жизненными проблемами сообща.

Финансовые трудности, болезни, воспитание детей и другие важные события, скорее всего, вызовут проблемы в отношениях таких пар

И наоборот, более близкие по возрасту супружеские пары с большей вероятностью будут довольны своими отношениями, установили исследователи. Максимально довольны своим союзом партнеры, разница в возрасте которых не превышает трех лет. Это связано с тем, что они одновременно переживают схожие этапы в жизни.

Консультант по вопросам брака Брэнди Порш отмечает, что, даже если разница в возрасте невелика, например от четырех до пяти лет, у людей могут быть разные уровни эмоциональной зрелости. И это создает проблемы в отношениях, так как один партнер может брать на себя больше ответственности, в то время как другой может вызвать разочарование и конфликт из-за незрелого поведения. И хотя старший из супругов не всегда мудрее, у него есть опыт, который и становится причиной столкновения.

Наличие разных жизненных целей или споры о том, например, когда заводить детей, могут создать напряжение в отношениях разновозрастных партнеров

Однако ученые подчеркивают: исследования показывают лишь общие закономерности. Разница в возрасте может осложнить отношения, но, по словам психотерапевта Ли Филлипса, все сводится к тому, что все люди хотят быть нужными и услышанными.

Поэтому не стоит списывать со счетов человека только потому, что он не попадает в диапазон идеальной разницы в возрасте. Если споры возникают из-за возраста, то отношения пары будут зависеть от способности преодолевать трудности вместе, отметили ученые.

Ранее пара с 35-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений. Супруги признались, что не все близкие приняли их союз.